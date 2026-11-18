Участники Одинцовского «Краеведческого общества» прошли авторский кольцевой маршрут протяженностью около восьми километров. По словам организаторов, погода благоприятствовала группе, а программа похода была перевыполнена.

На маршруте удалось посмотреть Назарьевский пруд и местный курган, пойменные луга и водный источник с железистой минеральной водой. Путники увидели бобровую плотину, пушечный капонир 1941 года, мостик и смычку рек Большая и Малая Вяземка, обследовали выходы черных юрских глин, глауконитового песчаника и заболоченную старицу.

После привала с чаем группу ждала переправа через Большую Вяземку. По старой лесной дороге краеведы дошли до видовой площадки над обрывом и гигантскому дубу.

В следующем походе по этому маршруту планируется исследовать гидрологию водного источника, отметить охранной табличкой старинное дерево и провести субботник по расчистке валежника на курганном комплексе.