В Химках завершается сезонная кампания по очистке пожарных водоемов. Сейчас спецтехника работает на заключительных объектах в Шемякино, Пикино и Лунево.

Основная цель мероприятий — сохранить достаточный объем воды и обеспечить беспрепятственный доступ к ней в случае пожара, что особенно важно зимой, когда риски возгораний возрастают из‑за активного использования отопительных приборов.

По плану в округе в текущем сезоне очистили 22 пожарных пруда. Дополнительно, по обращениям жителей, поступившим на встречах с главой округа и в ходе работы выездных администраций, в график включили еще восемь водоемов — их планируют привести в порядок до конца ноября.

Комплекс гидротехнических работ включает несколько важных этапов. С помощью плавающих экскаваторов дно водоемов очищают от ила на глубину до 2,5 метра. В зонах водозабора выполняют углубление минимум на два метра — это предотвращает полное промерзание пруда даже в сильные морозы и позволяет пожарным расчетам беспрепятственно осуществлять забор воды. Параллельно специалисты очищают акваторию от камыша, мусора и поваленных деревьев, а также укрепляют береговую линию.

«Подготовка пожарных водоемов к зиме имеет большое значение для безопасности. Завершая расчистку и углубление акваторий, службы переходят на зимний регламент содержания этих объектов. В холодный период ключевая задача — обеспечить круглосуточный доступ пожарных расчетов к воде. Для этого на водоемах своевременно обустраивают проруби и следят, чтобы они не замерзали, а подъездные пути и разворотные площадки для спецтехники берут на контроль при очистке от снега и наледи», — отметил временно исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Химки по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Контроль за состоянием объектов осуществляет аварийно‑спасательная служба МБУ «ХимСпас». В ходе обследований проверяют состояние дна и берегов, оценивают удобство подъездных путей и наличие площадок, рассчитанных на размещение тяжелой техники.

Все мероприятия направлены на поддержание нормативного состояния пожарных водоемов, обеспечение их готовности к эксплуатации в холодное время года и выполнение требований по пожарной безопасности на территории округа.