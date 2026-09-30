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    В Подмосковье с 1 октября отменят автобус № 55к в Ленинском округе

    Фото: АО "Мострансавто"

    С 1 октября в Ленинском городском округе перестанет работать маршрут № 55к «Дрожжино — Видное (Поликлиника)», курсирующий по нерегулируемым тарифам. Вместо него запустят маршрут Мострансавто № 55 «Дрожжино — Видное (Поликлиника)» с регулируемыми тарифами. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Стоимость проезда на новом маршруте составит 73 рубля. На маршруте по нерегулируемым тарифам она составляла 104 рубля.

    На маршруте № 55 будут работать два автобуса малого класса, которые выполнят 24 рейса. Первый рейс от остановки «Поликлиника» отправится в 6:00, последний — от остановки «Южная ул., 5» в 20:20.

    В ведомстве добавили, что изменения вводятся для улучшения транспортного обслуживания жителей Ленинского городского округа.

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