В Московской области находятся на сопровождении Миннивеста 132 проекта в сфере туризма и рекреации с общим объемом инвестиций почти 800 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева на публичных слушаниях по проекту регионального бюджета в Мособлдуме.

«Гостиничная инфраструктура Подмосковья продолжает расширяться. Сегодня на сопровождении Миннивеста находятся 132 проекта в сфере туризма. Их реализация позволит привлечь 797 миллиардов рублей инвестиций, создать около 24 тысяч рабочих мест и увеличить номерной фонд на 11,7 тысячи номеров», — отметила она.

Среди крупных проектов — строительство пятизвездочного отеля Alean Family New Riga в Истре. Объем инвестиций в него оценивается в 11,2 миллиарда рублей. Гостиница будет рассчитана на 446 номеров, для ее работы планируется создать 350 рабочих мест. Завершить проект предполагается в 2031 году.

В Волоколамске ведется строительство гостиничного комплекса Ziggurat Resort & Club. Инвестиции в проект составят 5,8 миллиарда рублей. В комплексе предусмотрено 122 номера и 212 рабочих мест. Срок реализации — 2028 год.

Для развития гостиничного и рекреационного бизнеса в Московской области действует комплекс мер поддержки. Инвесторы могут получить субсидию на создание инженерной инфраструктуры с возмещением до 100 миллионов рублей затрат, компенсацию до 300 миллионов рублей процентных расходов по целевому кредиту на строительство гостиницы, а также воспользоваться налоговыми льготами и льготными условиями предоставления земельных участков.

Информация о мерах поддержки бизнеса в Московской области размещена на инвестиционном портале региона.