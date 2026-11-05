Подмосковная спортсменка выиграла золото турнира по пожарно-спасательному спорту

Представительница Московской области Мария Катасева завоевала золото чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Баку. Спортсменка стала лучшей в подъеме по штурмовой лестнице на учебную башню, показав результат 7,11 секунды, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В столице Азербайджана проходят XXI мужской и XII женский чемпионаты мира, объединившие участников из 20 стран. На церемонии открытия присутствовал глава МЧС России Александр Куренков.

Российские сборные приехали на соревнования в статусе действующих чемпионов мира. Все спортсмены команды являются сотрудниками МЧС России и совмещают тренировки со службой.

Первой дисциплиной турнира стал скоростной подъем по штурмовой лестнице: мужчины преодолевали дистанцию до четвертого этажа учебной башни, женщины — до второго. По итогам финальных забегов определились первые победители, в число которых вошла подмосковная спортсменка.

Впереди участников ждут еще три испытания: 100-метровая полоса препятствий, пожарная эстафета 4×100 метров и боевое развертывание. Медали разыграют в личном и командном зачетах.

Чемпионаты мира завершатся 8 ноября.