Школьница из Мытищ написала книгу о ежике в Дубае

Десятилетней девочке из Мытищ так понравилась сказка про ежика в тумане, что она решила написать продолжение. О произведении школьницы 360.ru рассказала ее мама.

Идея продолжить историю появилась у девочки, когда она задумалась, почему герои «Ежика в тумане» только считают звезды, но не путешествуют. На каникулах она придумала сюжет, а мама помогла оформить книгу. Иллюстрации создали с помощью искусственного интеллекта, дизайнер помог подготовить верстку. Тираж составил около 200 экземпляров.

«Нужно обязательно слушать своих детей, видеть их и понимать их. Это самое важное», — сказала мама юной писательницы.

Часть книг передадут благотворительным фондам. Выручку направят на помощь бойцам и мирным жителям Донбасса, а также детям с особенностями развития. После путешествия с родителями, девочка уже начала писать следующую историю — «Ежик в Казани».

Тем временем в Петербурге после капитального ремонта открывается Молодежная библиотека имени Маяковского. Для посетителей она заработает 14 ноября: в обновленном пространстве появятся станции саморегистрации, ИИ-помощники, 3D-технологии и робот для выдачи и приема книг.