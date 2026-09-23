Врип главы Павловского Посада проверил школьное питание в деревне Кузнецы

В школе № 11 деревни Кузнецы Павлово-Посадского округа проверили, как организовано питание учащихся после капитального ремонта. В обновленной столовой появились современное оборудование, новая мебель и комфортная зона для приема пищи.

ВРИП Главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов посетил школу № 11 в деревне Кузнецы и оценил организацию питания для учеников.

Учебное заведение открылось 1 сентября после капитального ремонта. Одним из главных изменений стало обновление столовой зоны.

В пищеблоке установили современное оборудование, а в обеденном зале появились новые столы и стулья. Интерьер помещений также изменился: стены украсили портреты известных деятелей культуры, искусства и науки Павлово-Посадского округа.

Во время визита Сергей Балашов пообщался со школьниками и узнал их мнение о меню. Ребята отметили разнообразие блюд и возможность выбрать подходящие варианты питания.

«Отдельно подчеркну: весь хлеб и хлебобулочные изделия в школах округа — это производство местного хлебокомбината ООО „КОМПАНИЯ ГРЕНКОВЪ“. Это не просто поддержка местного производителя, это качество, в котором мы уверены. Продолжаем держать на контроле школьное питание в учреждениях Павлово-Посадского округа», — отметил Сергей Балашов.

После обновления школа получила более комфортные условия для учеников, а организация питания остается на постоянном контроле.