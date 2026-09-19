Президент механического завода в Балашихе проголосовал на выборах

Президент градообразующего предприятия «345 механический завод» Рустам Гатауллин оставил свой голос на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Он воспользовался дистанционным электронным голосованием.

Рустам Гатауллин подчеркнул, что для него важно было принять участие в процедуре.

«Выборы — это момент, когда каждый человек принимает решение самостоятельно. Для меня было важно не откладывать участие и сделать свой выбор в удобном для себя формате. Дистанционное голосование позволяет пройти эту процедуру без отрыва от рабочего графика», — отметил он.

Выборы депутатов в 2026 году проходят в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 200-00-20.

Жителям доступно голосование на избирательных участках, на дому, дистанционное электронное голосование и по месту нахождения.