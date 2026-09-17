Гала-концерт фестиваля иллюзионного искусства прошел в Коломне

В Коломне в День города состоялся гала-концерт II фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках». На сцене в парке Мира встретились 40 финалистов конкурсного отбора из Подмосковья и других регионов России.

Проект команды губернатора Московской области Андрея Воробьева фестиваль «Маги в парках» стартовал в 2025 году. Волшебную и художественную часть конкурса взяли на себя известные иллюзионисты братья Сафроновы. В первом сезоне проект объединил шесть парков региона, а финальное шоу собрало более 20 тысяч зрителей. На второй год фестиваль значительно подрос: отборочные этапы прошли уже в десяти муниципалитетах, а к участию впервые пригласили иллюзионистов из разных регионов России.

В Коломну на финальное выступление прибыли артисты со всей нашей необъятной страны и не только. Среди них — как опытные маги и иллюзионисты, так и совсем юные участники. Возраст самого младшего конкурсанта — семь лет. На протяжении августа иллюзионисты представляли свои номера на отборочных этапах в разных парках Подмосковья, а в финале им предстояло не только удивить зрителей, но и выиграть главный приз — возможность выйти на одну сцену с братьями Сафроновыми.