Жители Подмосковья подали свыше девяти тысяч заявлений на выдачу и замену социальных карт жителя Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Карта дает бесплатный проезд на транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, а также скидки в некоторых магазинах и аптеках. Оформить ее могут зарегистрированные в Подмосковье льготные категории граждан.

Заявление принимают на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Самая востребованная услуга прошедшей недели — «Выписка из домовой книги»: ею воспользовались почти 19 тысяч раз.

В рейтинг госуслуг недели также вошли «Запись в кружки и секции» (свыше 9,5 тысячи заявлений), присвоение адреса (более 5,5 тысячи заявок) и «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» (более 4,6 тысячи заявлений).