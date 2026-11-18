В проекте бюджета Подмосковья на 2027 год предусмотрели почти 20 миллиардов рублей на профилактические осмотры и диспансеризацию. На профосмотры планируют направить 6,3 миллиарда рублей, еще 13,5 миллиарда — на комплексное обследование жителей.

В следующем году в регионе рассчитывают провести более двух миллионов осмотров взрослых и детей, а также свыше 3,5 миллиона посещений в рамках диспансеризации. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

С начала 2026 года обследования прошли более 3,6 миллиона человек. Врачи впервые обнаружили у пациентов свыше 112 тысяч скрытых заболеваний, в том числе 2,2 тысячи случаев злокачественных новообразований на ранних стадиях.

Кроме того, в 2026 году Мособлдума впервые проводит конкурс для работодателей, которые создают условия для здорового образа жизни и прохождения диспансеризации сотрудниками. Церемония награждения победителей запланирована на декабрь.