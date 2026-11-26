С 26 ноября 2026 года в створе Черкизовского наплавного моста временно приостановили движение пассажирской паромной переправы. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Ограничение связано с недостаточным уровнем воды в Москве-реке. Инженерная группа приступила к обследованию глубин в районе переправы. По результатам проверки примут решение о возможности дальнейшей эксплуатации объекта.

На время приостановки пассажиры общественного транспорта могут воспользоваться рейсовым автобусом № 26 «Автостанция Коломна — Черкизовская переправа». С другой стороны организовано движение по маршруту «Черкизово-1 — ст. Хорошево — ст. Пески», выполняется 6 рейсов.

О возобновлении работы паромной переправы сообщат дополнительно.

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