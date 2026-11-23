Коломенцы Анатолий и Роза Аникины отпраздновали благодатную свадьбу — 70 лет со дня создания семьи. С юбилеем супругов лично поздравил глава городского округа Коломна Виктор Верещагин.

История семьи началась в 1956 году, когда молодые люди сыграли студенческую свадьбу. Они учились на физико-математическом факультете Коломенского учительского института, вместе строили профессиональную карьеру и воспитывали детей.

Роза Ивановна посвятила педагогике 54 года. Три десятилетия она руководила подготовительным отделением, помогая будущим студентам поступить в вуз. Анатолий Ермилович прошел путь от заместителя директора по учебно-техническому обучению в школе № 9 до доцента и кандидата педагогических наук. Полвека он преподавал в Коломенском педагогическом институте, многие годы возглавляя одну из кафедр.

За семь десятилетий супруги не только создали крепкую семью, но и внесли большой вклад в развитие образования в Коломне. Их дело продолжают дети и внуки. У Анатолия Ермиловича и Розы Ивановны также подрастают три правнучки.

Виктор Верещагин пожелал юбилярам здоровья, бодрости духа и заботы близких. Он отметил, что история Аникиных — пример любви, взаимной поддержки и преданности, пронесенных через всю жизнь.