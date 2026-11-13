Более 72 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с января

В Московской области с начала 2026 года заготовили более 72 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Это на 1,5 тысячи литров превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном Минздраве.

«Донорская кровь и ее компоненты ежедневно необходимы для спасения жизни пациентов. Они используются в хирургии, онкологии, акушерстве и других направлениях медицины. Поэтому для нас важно поддерживать достаточные запасы крови и обеспечивать ее бесперебойное поступление в медицинские учреждения региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Донорская кровь необходима пациентам при сложных операциях, тяжелых заболеваниях, травмах и значительной кровопотере. Ее заготовкой занимаются Московский областной центр крови, его подразделения и отделения переливания крови в больницах региона.

Помимо стационарных пунктов, в Подмосковье регулярно организуют выездные донорские акции. Принять участие в них могут совершеннолетние граждане, не имеющие медицинских противопоказаний.

Узнать об условиях донорства, ограничениях и графике работы учреждений службы крови можно на сайте donormo.ru.