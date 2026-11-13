360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Более 72 тысяч литров донорской крови заготовили в Подмосковье с января

    Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

    В Московской области с начала 2026 года заготовили более 72 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Это на 1,5 тысячи литров превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном Минздраве.

    «Донорская кровь и ее компоненты ежедневно необходимы для спасения жизни пациентов. Они используются в хирургии, онкологии, акушерстве и других направлениях медицины. Поэтому для нас важно поддерживать достаточные запасы крови и обеспечивать ее бесперебойное поступление в медицинские учреждения региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

    Донорская кровь необходима пациентам при сложных операциях, тяжелых заболеваниях, травмах и значительной кровопотере. Ее заготовкой занимаются Московский областной центр крови, его подразделения и отделения переливания крови в больницах региона.

    Помимо стационарных пунктов, в Подмосковье регулярно организуют выездные донорские акции. Принять участие в них могут совершеннолетние граждане, не имеющие медицинских противопоказаний.

    Узнать об условиях донорства, ограничениях и графике работы учреждений службы крови можно на сайте donormo.ru.

    Читайте также

    Подмосковный врач Кинтаева посоветовала донорам крови регулярно проверять зрение

    Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 10 ноября

    День донора в Московском областном центре крови в Щелково

    Центр крови Подмосковья победил во всероссийском конкурсе

    Подмосковный врач Кинтаева посоветовала донорам крови регулярно проверять зрение

    Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на 10 ноября

    День донора в Московском областном центре крови в Щелково

    Центр крови Подмосковья победил во всероссийском конкурсе