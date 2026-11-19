В четверг утром, 19 ноября, загруженность дорог Московской области составила пять баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На дорогах региона на 8:55 зафиксировали 1 027 935 автомобилей — на 2,3% меньше средних значений прошлого месяца.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Ведомство призвало водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и пропускать пешеходов.