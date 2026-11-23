Мошенники рассылают жителям Подмосковья сообщения в мессенджерах и просят перейти в бот для передачи показаний счетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Злоумышленники пишут от имени управляющей компании, ТСЖ или аварийной службы и угрожают отключением электричества и штрафом за непереданные показания. Бот копирует интерфейс госсервисов и под видом «проверки» запрашивает ФИО, паспорт, СНИЛС, ИНН и телефон.

Получив данные, мошенники направляют жертве поддельное сообщение о якобы перехвате информации и требуют код из СМС или реквизиты карты, чтобы «заблокировать» несуществующий кредит, а также убеждают перевести деньги на «безопасный счет».

В ведомстве рекомендуют не переходить по ссылкам и не скачивать файлы от посторонних лиц, не открывать подозрительные боты и не вводить в них свои данные. Информацию советуют перепроверять по официальному номеру телефона своей управляющей компании, а показания передавать только через официальные ресурсы.

Мингосуправления региона рекомендует предупредить о такой схеме родителей, бабушек и дедушек. Подробнее о кибербезопасности можно узнать в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.