Продукцию из вторсырья представили на конференции в Красногорске

В Доме правительстве Подмосковья прошла третья региональная конференция, приуроченная ко Дню вторичной переработки. В мероприятии участвовали представители профильных министерств, депутаты Мособлдумы, специалисты отрасли обращения с отходами, перерабатывающих предприятий, производственных компаний и региональных операторов. Об этом сообщили в областном министерстве по содержанию территорий.

С приветственным словом выступил вице-губернатор Владислав Мурашов. Он поблагодарил работников отрасли и вручил им награды губернатора региона.

По словам Мурашова, Подмосковье развивает экономику замкнутого цикла и расширяет использование переработанных материалов в городской инфраструктуре. В качестве примера он привел Красногорск, где новые контейнерные площадки создают исключительно из вторсырья.

«Мы целенаправленно размещаем эти объекты в точках с максимальным пешеходным трафиком — парках, скверах и крупных дворовых пространствах, демонстрируя жителям наглядный результат раздельного сбора. В дальнейшем планируем увеличивать количество подобных площадок из вторсырья. Это один из способов поддержки рынка переработки», — отметил он.

Сотрудников комплексов по переработке отходов и региональных операторов также наградил министр по содержанию территорий Игорь Даниленко. Он отметил, что за последние три года в регионе модернизировали отрасль и расширили применение вторичных ресурсов.

В рамках конференции организовали выставку продукции из вторичных материалов. Посетителям показали малые архитектурные формы и контейнерную площадку, изготовленные подмосковной компанией из Солнечногорска.

Для гостей также подготовили интерактивную площадку с весами: каждый желающий мог узнать свой вес, пересчитанный в количество алюминиевых банок.