Новый выпуск интеллектуального шоу «Квизтория» выйдет на 360.ru 22 ноября. В нем за победу поборются команды школьников из Чехова и Павловского Посада.

Темой игры станут Дни древнерусской культуры. Участникам предстоит проверить знания об истории, традициях и наследии Древней Руси, а также побороться за возможность пройти в следующий этап соревнований.

Задавать вопросы ребятам будет ведущий Виктор Абрамян.

В предыдущем выпуске школьники из Химок и Ленинского округа проверяли свои знания об истории Дня освобождения Москвы. Они отвечали на вопросы о городах воинской славы, планах немецкого командования и советском фильме, который произвел впечатление на президента США. Посмотреть шоу можно в социальной сети Вконтакте.