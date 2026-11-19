Сегодня 07:00 Зимняя рыбалка в Подмосковье: куда ехать и что нужно знать Эксклюзив

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Подмосковье стало одним из лидеров Центрального федерального округа по популярности краткосрочных рыболовных поездок. В регионе более двух миллионов рыболовов-любителей. О правилах зимней рыбалки — в материале 360.ru.

Доля региона на рынке таких туров составляет около 15—18%, а ежегодные темпы роста достигают 18%. Предусматривается посещение рыболовных и рыбоводческих хозяйств, гастрономические программы с дегустацией рыбы и не только. Направление активно развивается во многом благодаря высокому интересу жителей региона к рыбалке, отметила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Сейчас поклонники этого вида досуга с нетерпением ждут начала сезона зимней рыбалки. Однако пока открывать его рано — на некоторых водоемах лед только становится. «Лучше ждать до конца декабря — никакое удовольствие не стоит жизни», — подчеркнул в беседе с 360.ru председатель общественной организации рыбаков России «Рыбацкий комитет» Михаил Акатьев. Выждать особенно важно для новичков, которые мало знают об особенностях водоемов в регионе.

При какой толщине льда можно рыбачить?

Безопасной для человека считается толщина льда от семи сантиметров. Но с учетом экипировки, необходимой для зимней рыбалки, лучше выходить на лед толщиной более 10 сантиметров, отметил Акатьев.

Считается, что безопасный лед должен быть прозрачным и синеватым либо зеленоватым. Однако, по словам собеседника 360.ru, по оттенкам льда сориентироваться сложно — «надо быть художником». Чтобы определить толщину, следует просверлить лунку.

Какие еще правила безопасности нужно знать?

Не стоит выходить на лед в одиночку. Лучше — с опытным рыбаком, который знает водоем. Вообще, лучше рабачить в знакомом водоеме, зная течения. Течение есть всегда — даже стоячее озеро имеет подводные ключи. В этих местах лед всегда тоньше, потому что температура воды выше. В водохранилищах есть водосбросы, и потоки воды могут добивать довольно далеко. На реке лед тоньше, чем на озере.

Всегда носите на рыбалку длинную веревку, желательно с петлей или грузом, чтобы можно было далеко закинуть. И свисток, причем не в кармане, а на груди или где-то под рукой, чтобы можно было, если не можете кричать, громко позвать свистом на помощь. Михаил Акатьев

Полезно будет захватить специальные крючки, которые надеваются на руки. В экстренной ситуации они позволят зацепиться за лед и удержаться на нем.

Каждое незнакомое место стоит проверять пешней (специализированным тяжелым инструментом с деревянной рукояткой и металлическим наконечником). Еще одно правило безопасности — не рыбачить затемно. Акатьев признался, что не раз сам нарушал этот постулат, но улов по итогу оказывался очень маленьким.

Какую рыбу можно поймать зимой в Подмосковье?

Зимой ловятся окунь, плотва, карась. На Истринском и Рузском водохранилищах можно поймать подлещика, на Пироговском — окуня и плотву.

Есть щука, но ее ловля требует знаний, умений и навыков — для неопытных рыбаков это не подходит. «Кстати, если идет снег, это не значит, что рыба не будет клевать. Потому что, когда рыбаку плохо, рыбе всегда хорошо», — сыронизировал Акатьев.

Лучшие места для бесплатной рыбалки в Московской области

1. Истринское водохранилище. Здесь можно поймать окуня, судака, плотву и щуку. 2. Можайское водохранилище. Есть шанс наловить сома, леща, судака. 3. Река Пахра. Рыбаки облюбовали место впадения в Москву-реку, Зеленовский омут, Новленскую плотину и берега вдоль Подольска. Здесь ловят окуня, ерша, головля. 4. Река Лопасня: берега деревни Крюково в Чеховском округе. Сюда едут главным образом за щукой. 5. Река Ока. Здесь много разной рыбы: от щуки до окуня.

Фото: РИА «Новости»

6. Река Москва. Важно рыбачить в экологически чистых участках водоема. Ловятся лещ, судак, плотва, окунь. 7. Клязьминское (Пироговское) водохранилище в Мытищах: здесь также водятся окунь, плотва, лещ, судак. 8. Озернинское водохранилище в Рузском округе: можно поймать судака, леща, щуку и окуня. 9. Река Вьюнка — популярна среди рыболовов из Балашихи и Раменского. 10. Сенежское озеро в Солнечногорском округе: отличное место с чистой водой и удобными местами для рыбалки. Здесь водятся карп, карась, щука и окунь.

Куда поехать новичку на зимнюю рыбалку в Подмосковье

Главные правила рыболовства

Рыбу можно ловить в водоемах общего пользования и специально отведенных для этого местах. Нельзя — в заповедниках и национальных парках, рыбопромысловых зонах во время нереста, а также в радиусе до 500 метров от мостов, плотин, шлюзов, дамб, военных объектов. С 15 декабря до 15 января действует запрет на добычу налима в связи с его нерестом. Если поймали рыбу случайно, ее следует отпустить. С 1 октября по 30 апреля нельзя вылавливать рыбу на зимовальных ямах — в местах, где рыба массово скапливается на зимовку. Есть ограничения по снастям: на открытой воде и со льда не более пяти жерлиц на одного рыболова и не более 10 крючков на всех орудиях лова. Разрешено использовать обычную удочку и спиннинг. Запрещено — сети, электроудочки, колющие орудия лова, удочки с более чем двумя крючками.

Фото: РИА «Новости»

Ловля рыбы во время нереста может обернуться штрафом до пяти тысяч рублей. Кроме того, у рыбака могут конфисковать улов и снаряжение. За рыбалку в неположенном месте или запрещенным методом придется заплатить от двух до пяти тысяч.

Интересно Норма вылова в Подмосковье, как и во многих регионах, — не более пяти килограммов рыбы на человека. Если поймали больше, ее нужно отпустить в водоем. Штраф за нарушение — до тысячи рублей за каждую «лишнюю» рыбу.

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов, повлекшее массовую гибель рыбы и уничтожение кормовых запасов в значительном объеме, может грозить крупным штрафом (до 200 тысяч рублей), лишением права заниматься определенной деятельностью на три года, обязательными работами и даже исправительными работами (до двух лет). Под строгим запретом — ловля краснокнижных видов рыб. Это осетровые, некоторые виды лососевых, раков и моллюсков. Вылов краснокнижных видов и рабалка в особо охраняемых зонах может обернуться даже уголовной ответственностью, вплоть до лишения свободы на срок до девяти лет (по статье 258.1 УК РФ). Чтобы избежать проблем, перед выездом на рыбалку стоит ознакомиться с ее правилами для выбранного водоема — информация есть на сайтах рыбоохраны. Кроме того, не лишним будет уточнить сроки нерестового запрета, дополнительные ограничения по количеству и видам рыбы, снастям и плавсредствам для своего региона. В идеале стоит изучить карту нерестовых зон и особо охраняемых природных территорий.