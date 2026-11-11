Центр реабилитации спортсменов откроют на стадионе «Старт» в Реутове

В Реутове в начале мая 2027 года планируют открыть центр реабилитации спортсменов, который станет частью обновленного спорткомплекса «Старт». О создании центра сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , который проверил процесс реконструкции объекта.

Центр разместят в новом трехэтажном здании под трибунами. Для восстановления футболистов после тренировок и соревнований здесь оборудуют зал адаптивной гимнастики и зону отдыха. В корпусе также предусмотрены тренажерный зал, раздевалки, кафе, конференц-зал и гостиница на 50 мест.

Реабилитационная инфраструктура войдет в состав тренировочной базы академии «А35», где сейчас занимаются более 90 детей. После открытия обновленного комплекса число воспитанников смогут увеличить до 500, причем 150 мест будут бюджетными.

По словам представителя подрядчика Андрея Терентьева, готовность спорткомплекса составляет около 70%. Трехэтажный корпус уже построен, инженерные коммуникации смонтированы, внутри продолжается отделка помещений.

Реконструкция стадиона началась осенью 2025 года. Завершить работы и открыть комплекс вместе с центром реабилитации рассчитывают в начале мая следующего года.