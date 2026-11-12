Глава Раменского округа проверил обустройство ледового катка
Раменское полным ходом готовиться к зимнему сезону. Монтаж современной ледовой арены лично проверил глава округа Эдуард Малышев.
Сейчас специалисты ведут работы по созданию комфортной и безопасной ледовой площадки. Уже завершена подготовка основания, которое обеспечивает прочность и точную геометрию площадки, а также позволяет установить инженерное оборудование и подготовить поверхность к заливке льда.
Подрядчик устанавливает павильоны, где разместятся технические службы и пункты проката, а также будут оборудованы зоны для посетителей. В зданиях выполняют внутреннюю отделку. Параллельно монтируют холодильную систему: прокладывают магистрали, подключают оборудование и проверяют герметичность контуров. Перед открытием специалисты проведут комплекс проверок: испытают инженерные системы, проконтролируют температуру основания, поэтапно наморозят лед и оценят его толщину и качество.
«Два года подряд наш каток занимал первое место по посещаемости. Я думаю, он и дальше будет радовать наших жителей. Конечно, это все будет бесплатно», — отметил Эдуард Малышев.
1 декабря, если зима придет по календарю, каток торжественно откроет свои двери.Билеты станут доступны по предварительной регистрации на портале «Мосрег». Пространство для активного отдыха будет открыто каждый день с 8:00 до 22:00 Помимо массовых катаний, спортсмены смогут проводить тренировки и устраивать товарищеские матчи.