День народного единства отметили в парках Люберец

В Наташинском и Летнем парках, а также в лесопарке «Лесная опушка» в Люберцах прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Для жителей подготовили концертную программу и тематические мастер-классы.

В рамках праздничной программы перед зрителями выступили народные творческие коллективы. Они исполнили песни о России и представили традиционные русские танцы.

«Вместе мы храним традиции, которые передаются из века в век, поддерживаем наших защитников, кто сейчас в зоне специальной военной операции с оружием в руках отстаивает наше с вами право на русскую цивилизацию», — подчеркнул глава округа Люберцы Владимир Волков.

Гостями праздника стали семьи с детьми. Помимо концертов, жители посетили тематические мастер-классы, познакомились с культурным наследием страны и народными традициями. Кроме того, в лесопарке «Чемпион» прошел семейный забег.