Концерт к 80-летию певца Владимира Губанова прошел в Лобне

9 октября 2026 года во Дворце культуры «Чайка» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения Владимира Губанова — певца, композитора, Почетного работника культуры и Почетного гражданина городского округа Лобня. Гостями вечера стали глава городского округа Анна Кротова и председатель Совета депутатов Владимир Букин.

«Владимира Викторовича жители с любовью называют „золотым голосом“ нашего города. Его творчество стало частью истории Лобни, а талант и преданность любимому делу принесли ему искреннюю любовь слушателей. Мы поблагодарили юбиляра за душевные песни, за верность искусству и за тепло, которое он дарит людям своим творчеством», — отметила Анна Кротова.

В программе вечера с концертными номерами выступил Театр танца «Антре». Со сцены прозвучали теплые слова в адрес юбиляра от его близких друзей.