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    Лекцию ко Дню народного единства провели в Росреестре Подмосковья

    В Управлении Росреестра по Московской области прошла просветительская лекция, посвященная Дню народного единства. Участниками встречи, организованной Российским обществом «Знание», стали 582 сотрудника ведомства.

    Специалистам рассказали об истории праздника, его значении и роли культурного многообразия в развитии страны. Особое внимание уделили традициям народов России, общему историческому наследию и важности взаимной поддержки.

    Организаторы также подчеркнули значение единства и общих ценностей для работы Росреестра, который отвечает за достоверность сведений о недвижимости и защиту имущественных прав граждан.

    Лекция состоялась в рамках проекта «Знание. Государство», направленного на популяризацию российской истории, достижений науки, культуры и экономики, а также сохранение традиционных ценностей.

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