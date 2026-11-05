Лекцию ко Дню народного единства провели в Росреестре Подмосковья

В Управлении Росреестра по Московской области прошла просветительская лекция, посвященная Дню народного единства. Участниками встречи, организованной Российским обществом «Знание», стали 582 сотрудника ведомства.

Специалистам рассказали об истории праздника, его значении и роли культурного многообразия в развитии страны. Особое внимание уделили традициям народов России, общему историческому наследию и важности взаимной поддержки.

Организаторы также подчеркнули значение единства и общих ценностей для работы Росреестра, который отвечает за достоверность сведений о недвижимости и защиту имущественных прав граждан.

Лекция состоялась в рамках проекта «Знание. Государство», направленного на популяризацию российской истории, достижений науки, культуры и экономики, а также сохранение традиционных ценностей.