Минэкологии: обитающие в Подмосковье медведи могут бодрствовать до января

В Подмосковье бурые медведи обычно уходят в зимнюю спячку в первой половине ноября. Однако при продолжительной теплой погоде животные могут оставаться активными вплоть до новогодних праздников, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

По оценкам специалистов, сейчас в регионе насчитывается до 70–80 медведей. При этом постоянная местная популяция составляет около 30–40 особей, остальные периодически приходят из соседних областей.

На численность хищников влияет рост их популяций в близлежащих регионах. Так, в Тверской области с 2013 по 2025 год количество медведей увеличилось с трех до пяти тысяч, в Смоленской — с 500 до 2380, а в Ярославской — с 650 до 1300 особей.

Чаще всего бурых медведей встречают в западных и северных округах Подмосковья, граничащих с регионами, где их численность заметно выросла.