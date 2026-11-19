В Подмосковье призвали родителей проверить детские комнаты на бытовые риски. Об этом сообщил заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин.

Спасатели советуют проверить состояние электропроводки, убрать открытые провода в специальные кабель-каналы, а розетки оборудовать защитными поворотными заглушками. Плюшевые изделия, шторы и постельное белье нельзя размещать вблизи обогревательных приборов.

Детям следует объяснить запрет на самостоятельное использование розеток, гирлянд, свечей, спичек и зажигалок. Взрослым стоит отказаться от привычки оставлять электронные гаджеты на зарядке на ночь.

«Работники противопожарно-спасательной службы рекомендуют родителям внимательно проверить состояние электрической проводки, спрятать открытые провода в специальные кабель-каналы, а розетки оборудовать защитными поворотными заглушками», — заключил Щетинин.

Спасатели подчеркивают важность доверительных отношений: не нужно ругать детей за случайно сломанную технику или разбитую вещь, чтобы ребенок не боялся сразу признаться при появлении искр или запаха гари.