Кабинет денситометрии открыли в Раменском

Теперь жители округа смогут обследоваться рядом с домом. Новый аппарат для денситометрии установили в Раменской больнице, он стал восьмым в Московской области.

Пациенты ждали появления кабинета около года. Его открыли глава округа Эдуард Малышев и главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

«В ходе встреч и приемов люди не раз поднимали вопрос о необходимости доступной ранней диагностики остеопороза, мы воплотили эту просьбу. Благодарю коллектив больницы и всех, кто участвовал в запуске кабинета, а также Министерство здравоохранения Московской области за поддержку и помощь в оснащении медицинских учреждений», — сказал Эдуард Малышев.

Аппарат для денситометрии будет выявлять снижение минеральной плотности костей на ранней стадии и оценивать риск развития остеопороза. Своевременная диагностика позволит быстрее начать профилактику и лечение. Особенно важна такая возможность для пожилых людей и пациентов с ограниченной подвижностью.

Работа по повышению доступности и качества медицинской помощи в Раменском округе будет продолжена.