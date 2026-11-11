Более 30 спортивных объектов модернизируют в Подмосковье до 2030 года

Программа обновления спортивной инфраструктуры продолжается в Подмосковье. До 2030 года в регионе планируют капитально отремонтировать более 30 объектов. На четырех площадках работы уже завершены, еще на 15 они продолжаются. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева по итогам его поездки в Реутов.

В Монине готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. До конца года после ремонта также планируют возобновить работу стадиона спорткомплекса «Мещера» в Егорьевске и завершить реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах.

В 2027 году в регионе намерены открыть восемь новых спортивных объектов. Среди них — школа олимпийского резерва в Клину и физкультурно-оздоровительный комплекс с катком в Кашире.

«Наша спортивная программа развивается в каждом городе, она очень востребована. Жители часто просят модернизировать, восстановить центральный стадион, построить новый бассейн или спортивный игровой зал», — отметил глава региона.

Кроме того, капитальный ремонт проведут еще на девяти площадках, включая стадионы в Павловском Посаде, Ступине и Балашихе.