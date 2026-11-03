Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья привились от гриппа в мобильных пунктах

Более 55 тысяч жителей Подмосковья сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации и во время выездов медицинских бригад на предприятия. Такой формат позволяет пройти иммунизацию без посещения поликлиники, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Передвижные комплексы работают возле железнодорожных станций, автовокзалов и торговых центров. Для сотрудников организаций медики также проводят вакцинацию непосредственно на рабочих местах.

«Такой формат позволяет пройти вакцинацию без необходимости специально посещать поликлинику. С начала прививочной кампании этой возможностью воспользовались более 55 тысяч человек», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Перед процедурой каждый пациент проходит медицинский осмотр для выявления возможных противопоказаний. Узнать расписание выездных пунктов можно на сайтах больниц и поликлиник региона.

Бесплатная вакцинация доступна и в поликлинике по месту прикрепления. Записаться можно через портал «Здоровье», приложение «Добродел Здоровье», чат-бот «Денис» в «Максе» или по номеру 122.