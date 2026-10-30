Мособлдума: в Подмосковье с начала года расчистили 39 водоемов

Фото: Нижний Голицынский пруд на реке Вяземка в Одинцовском округе расчистили по программе «100 прудов и озер» / Медиасток.рф

В Можайске состоялось выездное заседание комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. Участники обсудили меры по улучшению состояния водоемов региона. В мероприятии участвовали представители Федерального агентства водных ресурсов, областных ведомств и администрации Можайского округа.

Председатель профильного комитета Владимир Шапкин напомнил, что в Московской области насчитывается более семи тысяч водных объектов. По его словам, для их оздоровления важно не только расчищать водоемы, но и предотвращать загрязнение, а также повышать экологическую ответственность жителей.

В регионе действуют несколько программ, направленных на сохранение водных ресурсов. В рамках губернаторской инициативы «100 прудов и озер» в этом году очистили 39 водоемов в 20 городских округах.

По федеральному проекту «Вода России» продолжается расчистка реки Копнинки. Первый этап завершен, окончание второго запланировано на май 2027 года. Также завершается подготовка проектной документации для расчистки Вифанского водохранилища, Гефсиманских и Скитских прудов.

В рамках госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» в ноябре должны завершиться работы на реках Скалбе, Уче и Гнилуше.

Среди проблем, выявленных при расчистке водных объектов, участники заседания назвали отсутствие подъездов к местам работ, нехватку площадок для складирования донных отложений, недостаточный объем санитарной расчистки и наличие незаконных водовыпусков.

Для решения этих вопросов предложили усилить контроль за незаконным сбросом отходов, предусмотреть финансирование необходимых мероприятий из муниципальных бюджетов и повысить экологическую грамотность жителей, председателей садоводческих товариществ и управляющих компаний.

Отдельное внимание уделили экологическим акциям. В 2026 году в рамках проекта «Вода России» провели 338 мероприятий в 35 городских округах.

Владимир Шапкин подчеркнул, что для улучшения состояния водоемов необходимы согласованные действия ведомств, подготовка инфраструктуры и планирование финансирования. Также предстоит проработать вопрос о наделении органов местного самоуправления полномочиями по расчистке водных объектов на землях лесного фонда.