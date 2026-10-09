Новые автобусы вывели на маршруты в Ленинском округе

В Ленинском городском округе на маршрут № 1224 «Суханово — Москва (м. Бульвар Дмитрия Донского)» Мострансавто выпустило четыре новых автобуса большого класса КАВЗ-4270. Техника уже работает на линии.

Новые машины распределены между двумя конечными остановками: два автобуса будут следовать до станции метро «Аннино», еще два — до станции «Бульвар Дмитрия Донского». Всего на маршруте теперь работают 21 машина, что позволяет сократить интервалы и уменьшить время ожидания в часы пик.

«Обновление подвижного состава на востребованных маршрутах — это прямой ответ на запросы наших жителей. Маршрут № 1224 связывает быстрорастущие микрорайоны с Москвой, и мы видим, насколько он важен для пассажиров. Новые автобусы — низкопольные, с климат-контролем и USB-зарядками, что делает поездки комфортнее и безопаснее. Мы продолжим работать над тем, чтобы транспорт в округе становился удобнее», — отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Новые КАВЗ-4270 — низкопольные автобусы большого класса вместимостью 90 пассажиров. В салоне предусмотрены климат-контроль, USB-разъемы для зарядки, электронные табло и камеры видеонаблюдения. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками установлены аппарель и система «книлинг», которая наклоняет автобус к бордюру на остановке. Водитель работает в отдельной кабине с эргономичным креслом.

Обновление транспорта на маршруте — часть системной работы по развитию дорожно-транспортной сети Ленинского округа. Изменения в работе маршрута стали результатом обратной связи от пассажиров: жители предлагали конкретные решения, которые легли в основу нового графика. Сейчас прорабатывается запуск ранних утренних рейсов.