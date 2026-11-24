К 381 услуге на региональном портале подключили искусственный интеллект, который распознает документы пользователя и проверяет, подходит ли файл для отправки заявления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

ИИ-распознавание работает, в частности, в услуге «Запись в кружки и секции». На этапе прикрепления документов к заявлению система проверяет файлы: корректный отмечает зеленой галочкой, неподходящий — красным крестиком, и тогда документ следует заменить.

Раньше заявления попадали в ведомство, где сотрудники вручную проверяли документы на соответствие. Теперь эту функцию выполняет ИИ. Благодаря подсказке пользователь меняет файл в черновике до отправки, а ведомства избавляются от дублирующих заявок и работы по написанию отказов.

По данным пресс-службы, искусственный интеллект позволил жителям доработать свыше 4,1 миллиона заявлений и избежать отказов.

Подмосковные ИИ-решения представлены на платформе «Цифровой регион».