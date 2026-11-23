Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

День открытых дверей организуют в одинцовском Центре амбулаторной онкологической помощи 28 ноября. Жители старше 18 лет, прикрепленные к медучреждению, смогут пройти обследования для раннего выявления онкологических заболеваний по полису ОМС.

Прием проведут с 09:00 до 14:00. В программу включены исследования, позволяющие выявить подозрительные изменения в организме и при необходимости направить пациента на дополнительную диагностику.

Посетителям предложат пройти рентгенографию органов грудной клетки, обследование новообразований кожи, маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез. Для мужчин предусмотрен анализ крови на простатспецифический антиген (ПСА), который помогает оценить необходимость дальнейшего обследования предстательной железы.

Как сообщила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Оксана Маслова, после консультации онколога пациенты при наличии показаний смогут получить направления на дополнительные исследования.

Записаться можно с понедельника по пятницу по номерам 122 или +7 495 635-42-70.