Вид разрешенного использования еще 3 тысяч участков изменили в Подмосковье

За 10 месяцев с начала года собственники изменили вид разрешенного использования 3,1 тысячи земельных участков в Московской области. В бюджет поступило свыше 1,4 миллиарда рублей, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего за это время Минмособлимущество приняло пять тысяч положительных решений об изменении ВРИ земельных участков на общую сумму 23,3 миллиарда рублей.

ВРИ определяет, для каких целей собственник может использовать участок. Если планы не соответствуют действующему ВРИ, для реализации проекта может потребоваться его изменение. С 2014 года в Московской области за изменение действующего ВРИ на виды, предусматривающие различные виды жилой застройки, взимается плата.

Изменить ВРИ можно не для каждого участка: это зависит от градостроительной документации, территориальной зоны, градостроительных регламентов и других ограничений.

Узнать размер платы можно через сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале госуслуг Московской области. В течение 12 рабочих дней после подачи заявления заявителю направят уведомление с суммой платы и реквизитами. После оплаты можно обратиться в Росреестр для оформления нового ВРИ и внесения сведений в ЕГРН.