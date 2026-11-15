Спортсмены из Серпухова стали призерами первенства мира по муай-тай

Спортсмены из Серпухова завоевали три золотые медали на первенстве мира по муай-тай 2026, которое проходит в Олимпии (Греция). Василиса Киселева победила 14 ноября в категории U14 (58 кг).

Для Василисы это вторая победа мирового уровня — первое золото она взяла в 2024 году в Бангкоке. Спортсменка также является трехкратной чемпионкой первенства России.

15 ноября чемпионами мира стали Максим Мороз и Глеб Гусев. Максим досрочно победил спортсмена из Узбекистана и добавил в свою коллекцию еще одно мировое золото. Глеб победил спортсмена из Вьетнама — это его первая победа мирового уровня.

Юные чемпионы занимаются в спортивной школе «Зубренок» у тренера Дильшода Мирзаева. Он много лет возглавляет Федерацию тайского бокса городского округа Серпухов.