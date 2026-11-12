Мужчину с обширным инфарктом после тренировки спасли в больнице в Дмитрове

В Дмитровской больнице спасли мужчину, у которого во время занятия на беговой дорожке произошел обширный инфаркт. Пациент почувствовал сильную давящую боль в груди и сразу обратился за медицинской помощью, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Мужчину экстренно направили в операционную регионального сосудистого центра.

«Закупорка этой артерии — одна из самых опасных ситуаций при инфаркте, здесь решают минуты. Пациент обратился своевременно, и это позволило нам действовать, пока сердечную мышцу еще можно было спасти. Через небольшой прокол мы провели к сердцу тонкий катетер, расширили закупоренный сосуд специальным баллончиком и установили стент. Такой результат — заслуга и самого пациента, который не стал терпеть боль, и слаженной работы всей нашей команды», — рассказал заведующий региональным сосудистым центром Дмитровской больницы Олег Ларин.

Вмешательство заняло менее 15 минут. После лечения пациента выписали в удовлетворительном состоянии. Теперь ему необходимо принимать назначенные препараты, следить за давлением и холестерином, а также наблюдаться у кардиолога.

Медики подчеркивают, что физическая активность не исключает риска сердечного приступа. При давящей или жгучей боли в груди, сохраняющейся несколько минут, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний врачи советуют регулярно проходить диспансеризацию.