Более 250 фонтанов законсервируют в Подмосковье на зиму

В Подмосковье завершился сезон работы фонтанов, коммунальные службы приступили к их подготовке к зиме. В регионе насчитывается более 250 таких сооружений, включая классические фонтаны, плавающие конструкции и объекты с эффектом парового облака. Об этом сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Перед наступлением холодов специалисты промывают чаши, скульптуры и декоративные элементы с применением специальных составов. Также демонтируют насосы, другое техническое оборудование и фонари подводной подсветки.

Для защиты инженерных коммуникаций и декоративных конструкций от морозов устанавливают специальные защитные элементы. В течение зимнего периода специалисты проведут ревизию насосов, фильтров и устройств, формирующих струи воды.

Кроме того, запланированы диагностика гидравлических систем и профилактический ремонт коммуникаций. Все работы выполняются по графику, чтобы к началу нового сезона фонтаны были готовы к эксплуатации.