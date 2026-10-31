Танцевальный конкурс молодежи прошел в Волоколамске

В Волоколамске состоялся юбилейный конкурс «Стартин», объединивший молодежь Подмосковья. В этом году жюри выбрало сразу двух победителей.

Участие в конкурсе приняли десять коллективов из разных муниципалитетов региона. Впервые к участникам присоединилась команда из поселка Шаховская, которая по итогам выступления заняла второе место. Первое место разделили «Подвижная банда» из Волоколамского филиала Красногорского колледжа и волоколамская команда «ВотТакМогу».

Программа конкурса включала видеовизитки, домашние задания и финальные номера. Тема этого года — «Любовь без границ». Участники готовили танцевальные постановки, командные задания и творческие выступления, которые оценивало жюри.

Помимо основных призовых мест, жюри выбрало мисс и мистера «Стартина», а также вручило приз зрительских симпатий по итогам онлайн-голосования.