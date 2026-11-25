​Низкие температуры и ветер могут спровоцировать сухость, покраснение и шелушение чувствительной детской кожи. О том, как избежать этих проблем зимой, рассказала врач-дерматовенеролог Домодедовского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Олеся Бузовкина.

Для ежедневного ухода специалист рекомендует использовать мягкие очищающие средства, а после купания наносить увлажняющий крем без отдушек. Особого внимания требуют открытые участки тела — щеки, губы и руки.

«В морозную и ветреную погоду перед прогулкой можно использовать защитный крем для открытых участков кожи. Главное, чтобы средство подходило ребенку по возрасту и было предназначено для таких погодных условий», — объяснила Олеся Бузовкина.

Одежда ребенка должна защищать от холода, не допуская перегрева. Важно следить за сухостью шарфов и варежек, поскольку влажная ткань ускоряет охлаждение кожи. Покрасневшие после прогулки участки нельзя растирать или согревать горячей водой.

Если краснота сохраняется длительное время, появляются трещины, сильный зуд или болезненность, следует обратиться к дерматовенерологу. Записаться на прием можно через цифрового помощника Дениса в «Макс».