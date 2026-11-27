Мострансавто совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило жителям и гостям Подмосковья о правилах перевозки зимнего спортивного инвентаря в автобусах компании. Об этом сообщила компания.

Правила указаны в статье 22 Федерального закона № 259 «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Пассажиры могут бесплатно провозить спортинвентарь, который в длину, ширину и высоту не превышает 120 сантиметров: коньки, хоккейные клюшки, санки, одну пару лыж в чехле.

Более крупные предметы нестандартных габаритов, например сноуборд, можно перевозить за дополнительную плату. Главное, чтобы параметры в сумме не превышали 180 сантиметров. В городском сообщении действует фиксированная стоимость 73 рубля, в пригородном она зависит от расстояния: 73 рубля до 25 километров включительно, 146 рублей — свыше 25 до 50 километров включительно, 219 рублей — свыше 50 километров.

Пассажиров просят соблюдать чистоту в салоне и перед посадкой очищать инвентарь от грязи и снега.