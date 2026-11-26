В Химках подготовили тематическую программу ко Дню матери. В афише — лирические концерты и творческие мастер-классы.

26 ноября в 18:00–19:30 в «Умной библиотеке» пройдет концерт «Музыка материнского сердца». Виртуозная скрипачка Валерия Стемасова исполнит лирические произведения — «Размышление» Массне, «Романс» Свиридова из музыки к «Метели», «Вокализ» Рахманинова и сочинения Вивальди. Мероприятие рассчитано на аудиторию от 16 лет.

Накануне в выставочном комплексе «Артишок» выступили творческие коллективы Дворца культуры «Родина». Для детей организуют интерактивную зону, где можно будет сделать открытки, поделки и сувениры в подарок мамам.

Завершит программу концерт «Дню матери посвящается». 29 ноября в 14:00 в концертном зале Центральной детской школы искусств выступят учащиеся и преподаватели с программой, созданной специально к празднику. Вход свободный.