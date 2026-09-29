Два сквера благоустроят в Химках в 2027 году

В Химках планируют благоустроить скверы «Юность» на улице Чапаева и «Юбилейный» на улице Калинина. Работы хотят провести в следующем году, проектируемая территория занимает около семи гектаров. Об этом сообщили в региональном министерстве благоустройства.

Концепция благоустройства связана с темами движения и воздуха, которые отражают особенности Химок и их связь с авиацией, космосом и транспортной инфраструктурой. В оформлении планируют использовать плавные линии, напоминающие аэродинамические формы, а также металл и нержавеющую сталь.

На территории хотят проложить пешеходные и велосипедные дорожки, установить скамейки и качели, обустроить детские и спортивные площадки. Также предусмотрены места для отдыха и площадки для проведения концертов и ярмарок.

В скверах планируют модернизировать освещение, установить камеры видеонаблюдения, системы контроля доступа и оповещения о чрезвычайных ситуациях. Дополнить пространство должны фонтаны, озеленение, информационные стенды, скульптуры и художественные инсталляции.

При проведении работ необходимо учитывать расположенные на территории инженерные сети. В их числе электрокабели высокого и низкого напряжения, подземные кабели связи, газопроводы, водопроводы, ливневая и бытовая канализация, а также теплосети.