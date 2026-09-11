Новый сквер обустроят на улице Ухова в Солнечногорске

На улице Ухова в Солнечногорске приступили к созданию нового общественного пространства на месте аварийного фонтана возле ФОК«Авангард». После комплексного благоустройства территорию разделят на две зоны — «молодежную» и «тихую».

Сейчас специалисты демонтируют недействующий фонтан, который находится на консервации более двух лет. Материалы после разбора планируют использовать для подсыпки дорог, в том числе в деревне Мостки. Мост предполагается перенести на улицу Ломоносова, где он соединит пешеходный маршрут с Тимоновским шоссе.

«Восстановление фонтана несоизмеримо даже со стоимостью нового. Вся его инженерная система, включая насосы, была в аварийном состоянии и требовала полного вскрытия всей площади фонтана, поскольку коммуникации пролегают под бетонным основанием. У нас прошли общественные слушания, на которых жители поддержали новую концепцию по созданию сквера», — рассказал первый заместитель главы городского округа Виталий Тушинов.

Демонтаж выполняют сотрудники МБУ «ДЕЗ г. о. Солнечногорск». Помимо фонтана, они разбирают существующее покрытие и убирают лавочки. Завершить этот этап рассчитывают в течение нескольких дней, затем к работам приступит подрядная организация.

«Новый сквер появится в Солнечногорске благодаря государственной программе „Комфортная среда“, вместе с которой создаются малые общественные территории в Подмосковье. Реализация проекта проводится при поддержке Правительства Московской области», — отметил глава округа Константин Михальков.

Проект предусматривает две функциональные зоны: пространство для активного досуга молодежи и территорию для отдыха и неспешных прогулок. В сквере обновят покрытие, смонтируют освещение, установят малые архитектурные формы, а также высадят деревья и кустарники.