Проверки школьного питания проведут в Павловском Посаде

В Павлово-Посадском городском округе стартовали регулярные проверки организации горячего питания в школах. Работа ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

10 сентября временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов провел первую проверку в столовой МОУ «Лицей № 2 им. В. В. Тихонова» (Корнево-Юдинский переулок). Особое внимание уделили качеству блюд, размеру порций и отзывам самих школьников.

Директор лицея Ольга Боброва рассказала, что меню в учреждении пересматривают ежегодно. При составлении рациона учитывают не только установленные требования, но и предпочтения учащихся — такой подход помогает сделать питание сбалансированным и вкусным.

По итогам визита Сергей Балашов лично убедился: порции в столовой достаточно большие, а главное — дети едят с удовольствием. В ходе беседы со школьниками не прозвучало ни одного негативного отзыва. Среди любимых блюд ребята назвали наггетсы и куриные котлеты.

Родителям напомнили о возможности лично оценить качество питания в школе в рамках «родительского контроля». Администрация округа призывает пап и мам не оставаться в стороне: прийти в столовую, попробовать блюда и убедиться, что дети получают полезную и вкусную еду. Школа открыта для такого взаимодействия.

Проверки продолжатся во всех образовательных учреждениях округа — чтобы питание в школах оставалось качественным, безопасным и по душе ученикам.