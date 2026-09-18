Жители Раменского округа приняли участие в выборах

В Раменском округе избирательный участок в гимназии № 2 принял первых посетителей ровно в 8 часов. Голосование в муниципалитете проходит штатно по заранее утвержденному графику.

Представитель участковой избирательной комиссии № 2499 Светлана Вацик сообщила, что территория наполнилась избирателями практически сразу после открытия дверей.

Руководители образовательных организаций также исполнили свой гражданский долг. Директор гимназии № 2 Алена Мулика воспользовалась дистанционным электронным форматом из-за плотного графика работы. Она отметила, что смогла проголосовать прямо во время учебного процесса на перемене.

«Я рада сегодня поучаствовать в выборах. Считаю, что участие каждого — наш гражданский долг. Мы отдаем свой голос за будущее нашей страны», — сказала директор школы № 21 Любовь Карпова, посетившая избирательный участок лично.

У совершеннолетних жителей остаются еще два дня для того, чтобы реализовать свое право.