Известная спортсменка возглавила отделение водных видов в спортшколе в Дубне

Выдающаяся воднолыжница, мастер спорта международного класса Галина Якутина приступает к работе в спортивной школе «Дубна». По решению главы муниципалитета Максима Тихомирова она возглавила отделение водных видов спорта.

Назначение на это пост Галины Якутиной для Дубны особенно символично. Она начинала заниматься у основателей известной дубненской школы воднолыжного спорта братьев Нехаевских. Была чемпионкой СССР, неоднократно устанавливала рекорды, занимала призовые места на чемпионатах и первенствах Европы, а в 1985 году вошла в пятерку лучших на чемпионате мира во Франции. После завершения спортивной карьеры Галина Якутина начала работать тренером. Она готовила спортсменов высокого уровня для клубов Москвы и зарубежных команд.

Максим Тихомиров обсудил на встрече с Галиной Якутиной первые шаги по развитию отделения. Воднолыжная база уже отремонтирована, при поддержке губернатора Подмосковья приобретен новый современный катер. Следующим этапом станет полноценное возвращение школы к работе и подготовка площадки для проведения соревнований.

«Школа важна для наших жителей и имеет глубокую историю. Сегодня у нас есть обновленная база и новый руководитель, с которым мы рассчитываем дать этому направлению новый импульс», — отметил Максим Тихомиров.