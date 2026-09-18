Еще более тысячи жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

С начала года в Федеральный регистр доноров костного мозга вступили более одной тысячи жителей Подмосковья. Это на 284 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток применяется при онкологических, гематологических, тяжелых наследственных и других заболеваниях.

Стать потенциальным донором может человек от 18 до 45 лет без медицинских противопоказаний. При этом специалисты рекомендуют вступать в регистр до 35 лет.

«Забор 5% стволовых клеток у донора безопасен для его здоровья — клеточный состав в короткие сроки полностью восстанавливается. При этом для реципиента трансплантация является шансом на спасение жизни», — сказал главврач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

Для регистрации необходимо подать заявку на региональном портале в разделе «Здоровье». После этого сотрудник областного центра крови свяжется с заявителем и поможет выбрать дату визита.

Во время посещения у потенциального донора берут кровь для HLA-типирования. Исследование позволяет определить генетическую совместимость с пациентом. Вероятность найти подходящего человека составляет примерно один к 10 тысячам, поэтому расширение регистра повышает шансы пациентов найти совместимого донора.

Подробнее о донорстве костного мозга можно узнать на сайте донорского движения Московской области.