Андрей Воробьев представил нового главу Коломны — Виктора Верещагина

Новым главой городского округа Коломна станет Виктор Верещагин. О кадровых изменениях в муниципальной команде в рамках совещания в формате ВКС объявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

В системе регионального управления Виктор Верещагин работает с 2014 года. Он занимал руководящие посты в Комитете по конкурентной политике, а затем более пяти лет трудился в Минздраве Подмосковья, в том числе был первым заместителем главы ведомства.

Андрей Воробьев отметил профессиональные качества Виктора Верещагина и выразил надежду, что на новом посту он сможет применить накопленный управленческий опыт, заручившись поддержкой жителей округа.

Особое внимание глава региона поручил уделить развитию Коломны как крупного промышленного, исторического и туристического центра. Среди ближайших задач — завершение капитального ремонта Регионального сосудистого центра в этом году и открытие в 2028-м образовательного комплекса на улице Добролюбова, рассчитанного на 1300 мест. Кроме того, идет активная подготовка к 850-летию города.

«Спасибо за оказанное доверие. Действительно, для меня городской округ Коломна — родной город, учился, вырос, двойная ответственность. А сейчас постараюсь максимально реализовать начатые процессы к пятилетию городского округа, исполнить все в назначенный срок, чтобы и город, и жители смогли достойно встретить большой праздник», — отметил Виктор Верещагин.

Также Андрей Воробьев поблагодарил Александра Гречищева, который на протяжении пяти лет руководил Коломной. По словам губернатора, за это время в округе удалось реализовать значительный объем работы и добиться заметных изменений.

Глава региона предложил Гречищеву продолжить деятельность в муниципальной команде уже в качестве председателя Совета депутатов.

«Андрей Юрьевич, спасибо большое за теплые слова! Безусловно, когда приходит в город человек, который родился, учился и живет на территории, то это и дополнительная ответственность, и дополнительный стимул для достижения более высоких результатов. Поэтому уверен, что Виктор Александрович будет делать все для того, чтобы качество жизни в нашем городе с каждым годом повышалось,» — заявил Александр Гречищев.