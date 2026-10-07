Малый бизнес Подмосковья получил 480 млн рублей льготных займов с начала года

Московский областной фонд микрофинансирования за три квартала 2026 года выдал предпринимателям региона более 480 миллионов рублей в виде льготных займов. Поддержкой воспользовались 189 предпринимателей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С января по сентябрь этого года малый и средний бизнес Подмосковья получил 196 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования (Фонд) на сумму 482,6 миллиона рублей. Наиболее часто поддержку Фонда получали субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере производства и образования: выдано 79 займов на 220 млн рублей и 19 займов на 25,3 миллиона рублей соответственно», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зинова.

По ее словам, чаще всего льготные займы предоставлялись по программам «Производство» и «Социальный бизнес». По программе «Производство» за девять месяцев выдали 47 займов на 135,4 миллиона рублей, по программе «Социальный бизнес» — 46 займов на 74,5 миллиона рублей.

Среди получателей поддержки — производитель уходовой косметики из Лыткарино, который привлек пять миллионов рублей на закупку сырья под 8% годовых. Заем в 2 миллиона рублей под 8% годовых на приобретение оборудования получила пекарня «Машенька» из Люберец.

Ознакомиться с программами льготных займов можно на сайте фонда.