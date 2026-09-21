Неделя бесплатных мероприятий ко Дню города завершилась в Лобне

День города Лобня отметила 12 сентября. К 65-летию города приурочили праздничную неделю бесплатных спортивных и культурных мероприятий, которая завершилась 20 сентября.

Около 2 тысяч человек жителей Лобни воспользовались возможностью активно и интересно провести время. Более 1,5 тысяч человек выбрали спорт и здоровый образ жизни. Большой популярностью пользовались ледовый каток и бассейн в физкультурно-оздоровительном комплексе «Флагман».

Около 500 жителей города посетили мастер-классы, кинопоказы, концерты и театральные постановки. Также в эти дни прошел творческий вечер актера театра «Камерная сцена» Андрея Сороки. В День города ему присвоили звание заслуженного артиста Московской области.

«Рада, что наша идея пришлась по душе стольким жителям. Искренняя радость и улыбки горожан — лучшее украшение нашей Лобни», — отметила глава округа Анна Кротова.